YAŞAM Haberleri

Sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ve bu kitlesini etkileme gücüne sahip kişiler genellikle hangi terimle tanımlanır? Beyaz'la Joker 100 bin tl'lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ve bu kitlesini etkileme gücüne sahip kişiler genellikle hangi terimle tanımlanır? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Dijitalleşen dünyada pazarlama ve iletişim stratejilerinin merkezine oturan bu kişiler, sahip oldukları geniş kitlelere rehberlik etme ve satın alma kararlarını yönlendirme gücüyle bilinirler. Modern medyanın en popüler kavramlarından biri olan bu terim, doğrudan "etkileyen" anlamına gelir.

Sosyal Medyada Geniş Bir Takipçi Kitlesine Sahip Olan ve Bu Kitleyi Etkileyen Kişiler Hangi Terimle Tanımlanır?

Doğru Cevap: Influencer

İngilizce "influence" (etkilemek) kelimesinden türetilen Influencer terimi, sosyal medya mecralarında paylaşımlarıyla takipçilerinin davranışlarını, düşüncelerini veya tüketim alışkanlıklarını yönlendiren kişileri tanımlar. Takipçi sayılarına göre "nano", "micro", "macro" ve "mega" gibi alt kategorilere ayrılsalar da genel olarak bu isimle anılırlar.

Kaynak: Haber Merkezi

