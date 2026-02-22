Sosyal medyada denize düşmesiyle yazın habercisi kabul edilen ünlü kimdir? Beyaz’la Joker Sorusu

Bodrum'un derin mavilikleriyle özdeşleşen ve bronz teniyle hafızalara kazınan taverna müziğinin efsane ismi Fedon, sosyal medyada gerçekleştirdiği ikonik ritüeliyle yazın gelişini resmen ilan eden isimdir.
Sosyal medyada denize düşmesiyle yazın habercisi kabul edilen ünlü kimdir?
Fedon'un her yıl heyecanla beklenen bu klasikleşmiş sezon açılışını incelediğimizde:
-
"Ve Fedon Denize Düştü": Ünlü sanatçı, her yıl denizle buluştuğu ilk anları sosyal medya hesabından bu meşhur notla paylaşır. Takipçileri ve magazin dünyası için bu video, takvimlerden bağımsız olarak yazın başladığının en somut kanıtı kabul edilir.
-
Bodrum Klasiği: Genellikle Bodrum'daki evinde veya müdavimi olduğu mekanlarda denize atladığı bu anlar, her sene binlerce yorum ve etkileşim alarak viral hale gelir.
-
"Ben Bitti Demeden Bitmez": Fedon sadece yazın gelişini değil, sezon sonuna doğru paylaştığı videolarla yazın ne zaman bittiğini de kendine has tarzıyla duyurmaya devam eder.
Cevap: Fedon
Kaynak: Haber Merkezi