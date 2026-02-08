Sosyal medyada “gözlük challenge“, “siyah beyaz challenge“ gibi adlarla yapılan fotoğraf paylaşımlarındaki “challenge“ın Türkçesi nedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve kullanıcıların belirli bir kurala veya temaya uyarak birbirine meydan okuduğu bu akımlar, dijital kültürün en dinamik parçalarından biridir.

Sosyal medyadaki "challenge" ifadesinin Türkçesi nedir?

İngilizce bir kelime olan "challenge", bu bağlamda Türkçede "meydan okuma" anlamına gelmektedir. Bir kişinin bir eylemi gerçekleştirip başkalarını da aynısını yapmaya davet etmesi durumunu ifade eder. Örneğin; "Gözlük challenge" ifadesi Türkçeye "Gözlükle meydan okuma" olarak çevrilebilir.

Bu kelime bağlama göre şu anlamlarda da kullanılabilir:

Zorluk / Güçlük: Başarılması zor bir işi tanımlarken.

Mücadele: Bir hedefe ulaşmak için verilen çabayı anlatırken.

Cevap: Meydan okuma.

