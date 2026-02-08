GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Sosyal medyada “gözlük challenge“, “siyah beyaz challenge“ gibi adlarla yapılan fotoğraf paylaşımlarındaki “challenge“ın Türkçesi nedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Sosyal medyada “gözlük challenge“, “siyah beyaz challenge“ gibi adlarla yapılan fotoğraf paylaşımlarındaki “challenge“ın Türkçesi nedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve kullanıcıların belirli bir kurala veya temaya uyarak birbirine meydan okuduğu bu akımlar, dijital kültürün en dinamik parçalarından biridir.

Sosyal medyadaki "challenge" ifadesinin Türkçesi nedir?

İngilizce bir kelime olan "challenge", bu bağlamda Türkçede "meydan okuma" anlamına gelmektedir. Bir kişinin bir eylemi gerçekleştirip başkalarını da aynısını yapmaya davet etmesi durumunu ifade eder. Örneğin; "Gözlük challenge" ifadesi Türkçeye "Gözlükle meydan okuma" olarak çevrilebilir.

Bu kelime bağlama göre şu anlamlarda da kullanılabilir:

  • Zorluk / Güçlük: Başarılması zor bir işi tanımlarken.

  • Mücadele: Bir hedefe ulaşmak için verilen çabayı anlatırken.

Cevap: Meydan okuma.

Kaynak: Haber Merkezi

