Söz ve müziği Neşet Ertaş’a ait olan “Sen Benimsin Ben Seninim“ adlı türküyü seslendiren kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Türk müziğinin güçlü ve eğitimli seslerinden biri olan Burcu Güneş, kendine has vokal tekniğiyle hem pop müzikte hem de halk müziği yorumlarında büyük beğeni toplayan bir sanatçıdır.

Söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan "Sen Benimsin Ben Seninim" adlı eseri seçeneklerdeki isimlerden hangisi seslendirmiştir?

Burcu Güneş, "Anadolu'nun Güneşi" adlı proje albümünde Neşet Ertaş'ın bu ölümsüz eserine yer vermiştir. Türk halk müziği eserlerini batı enstrümanları ve modern düzenlemelerle birleştiren sanatçı, bu türküdeki duygusal derinliği bozmadan sergilediği performansla büyük takdir toplamıştır. Bu yorum, eserin Anadolu'nun kalbinden çıkan o samimi ruhunu modern bir solukla buluşturmuştur.

Cevap: Neşet Ertaş'ın "Sen Benimsin Ben Seninim" eserini seçenekler arasından seslendiren isim Burcu Güneş'tir.

Kaynak: Haber Merkezi