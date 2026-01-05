GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPIC Türkiye Şirketi, Enerji Geliştirme ile Ekolojik Korumanın Uyumluluğunu Araştırıyor

Türkiye'nin Adana ilinde bulunan HUNUTELU Termik Santrali, SPIC'in Türkiye'deki iştiraki olan EMBA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yatırım yapılarak inşa edilen önemli bir enerji projesidir. Proje işletmeye alındığından bu yana, bölgesel elektrik arzının güvenliğini sağlamanın yanı sıra, ekolojik koruma ve düşük karbonlu dönüşüm uygulamalarını sürekli olarak ilerletmekte ve enerji geliştirme ile doğal çevrenin uyumlu gelişimine yönelik uygulanabilir yolları araştırmaktadır.

Santral, Akdeniz kıyısındaki yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına komşu bir bölgede yer almaktadır. EMBA şirketi, SPIC'in proje inşaatı sürecinde özel fonlar ayırarak tasarım planını optimize etmiş, plaj alanını büyük açıklıklı kafes kiriş köprü ile geçerek inşaat faaliyetlerinin yaşam alanı üzerindeki etkilerini azaltmıştır. Bununla birlikte, kaplumbağa üreme dönemlerinde ilgili inşaat faaliyetleri durdurulmuş, aydınlatma yöntemleri yeniden düzenlenmiş ve yerel uzmanlar ile gönüllülerle birlikte sahil devriyesi ve temizlik çalışmaları yürütülmüştür. İlgili izleme verileri, bölgedeki kaplumbağa yuva sayısının istikrarını koruduğunu göstermektedir.

Enerji yapısı açısından santral, "termik enerji + fotovoltaik” hibrit gelişim modelini aktif olarak keşfetmekte, tesis sahasındaki atıl alanları etkin biçimde değerlendirerek güneş enerjisi projeleri inşa etmektedir. İki fazdan oluşan fotovoltaik santraller ardı ardına şebekeye bağlanarak işletmeye alınmış olup her yıl istikrarlı ve temiz elektrik üretimi sağlamaktadır. Bu model, yerel enerji otoriteleri tarafından geleneksel enerji üretim tesislerinin düşük karbonlu dönüşümüne yönelik faydalı bir girişim olarak değerlendirilmektedir.

Teknolojik iyileştirmeler ve işletme düzenlemeleri yoluyla HUNUTELU Termik Santrali, enerji talebini karşılarken çevre koruması ile ekonomik verimliliği birlikte gözeten bir işletme modeli oluşturmuştur ve Türkiye enerji sektörüne yeni bir uygulama örneği sunmuştur.

Kaynak: Bülten

