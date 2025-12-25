Spor haberlerinde kendisinden “Genel klasman şampiyonluğuna ulaşarak san mayonun sahibi oldu“ diye bahsedilen muhtemelen kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez spor terimleri bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Spor haberlerinde sıkça kullanılan bir ifadenin hangi branşa ait olduğunu sorgulayan soru merak uyandırdı.
Spor haberlerinde kendisinden "Genel klasman şampiyonluğuna ulaşarak sarı mayonun sahibi oldu” diye bahsedilen muhtemelen kimdir?
A: Formula 1 pilotu
C: MotoGP pilotu
B: Bisiklet yarışçısı
D: Serbest stil yüzücü
Doğru cevap: B) Bisiklet yarışçısı
