GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,84
EURO
51,83
STERLİN
60,02
GRAM
7.156,71
ÇEYREK
11.809,78
YARIM ALTIN
23.540,83
CUMHURİYET ALTINI
46.881,25
YAŞAM Haberleri

Sri Lanka’da yapılan ve 2019’da yayımlanan bir araştırmaya göre, dang humması bulaştıran “Aedes aegypti“ türü sivrisineğin dişisi hangi kan grubunu daha fazla tercih etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Reklam

2019 yılında Sri Lanka'daki Kelaniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve sonuçları Journal of Tropical Medicine dergisinde yayımlanan çalışma, dang humması taşıyıcısı olan Aedes aegypti türü sivrisineklerin beslenme tercihlerine ışık tutmuştur.

Yapılan kontrollü deneyler sonucunda, bu tür sivrisineklerin en çok 0 (Sıfır) kan grubuna sahip bireyleri tercih ettiği tespit edilmiştir.

Araştırmanın öne çıkan bulguları şunlardır:

  • En Çok Tercih Edilen: 0 kan grubu, diğer gruplara oranla sivrisinekleri yaklaşık iki kat daha fazla cezbetmiştir.

  • Sıralama: Sivrisineklerin tercih sırası genellikle 0 > B > AB > A şeklinde gerçekleşmiştir. A kan grubu, bu araştırmada sivrisinekler için en az çekici olan grup olarak kaydedilmiştir.

  • Neden 0 Grubu?: Sivrisineklerin kan grubunu nasıl ayırt ettiği tam olarak çözülememiş olsa da, 0 kan grubuna sahip kişilerin ciltlerinden salgıladıkları belirli sakkaritlerin (şeker molekülleri) ve kimyasal sinyallerin sivrisineklerin koku alma duyularını daha güçlü uyardığı düşünülmektedir.

  • Dang Humması İlişkisi: Araştırma, dang hummasının yayılma hızının neden bazı popülasyonlarda veya ailelerde daha yüksek olduğunu anlamak adına kritik bir veri sunmuştur.

Cevap: 0 (Sıfır) kan grubu

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
