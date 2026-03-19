Sri Lanka’da yapılan ve 2019’da yayımlanan bir araştırmaya göre, dang humması bulaştıran “Aedes aegypti“ türü sivrisineğin dişisi hangi kan grubunu daha fazla tercih etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

2019 yılında Sri Lanka'daki Kelaniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve sonuçları Journal of Tropical Medicine dergisinde yayımlanan çalışma, dang humması taşıyıcısı olan Aedes aegypti türü sivrisineklerin beslenme tercihlerine ışık tutmuştur.
Sri Lanka'daki araştırmaya göre Aedes aegypti dişisi hangi kan grubunu daha fazla tercih etmiştir?
Yapılan kontrollü deneyler sonucunda, bu tür sivrisineklerin en çok 0 (Sıfır) kan grubuna sahip bireyleri tercih ettiği tespit edilmiştir.
Araştırmanın öne çıkan bulguları şunlardır:
-
En Çok Tercih Edilen: 0 kan grubu, diğer gruplara oranla sivrisinekleri yaklaşık iki kat daha fazla cezbetmiştir.
-
Sıralama: Sivrisineklerin tercih sırası genellikle 0 > B > AB > A şeklinde gerçekleşmiştir. A kan grubu, bu araştırmada sivrisinekler için en az çekici olan grup olarak kaydedilmiştir.
-
Neden 0 Grubu?: Sivrisineklerin kan grubunu nasıl ayırt ettiği tam olarak çözülememiş olsa da, 0 kan grubuna sahip kişilerin ciltlerinden salgıladıkları belirli sakkaritlerin (şeker molekülleri) ve kimyasal sinyallerin sivrisineklerin koku alma duyularını daha güçlü uyardığı düşünülmektedir.
-
Dang Humması İlişkisi: Araştırma, dang hummasının yayılma hızının neden bazı popülasyonlarda veya ailelerde daha yüksek olduğunu anlamak adına kritik bir veri sunmuştur.
