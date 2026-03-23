Standart bir futbol sahasında hangisinden 2 veya 4 adet değil, yalnızca 1 adet vardır?

Futbol sahasının geometrik yapısı ve oyun kuralları gereği, sahanın her iki yarısında simetrik olarak bulunan öğeler varken, tüm sahanın ortak kullanımında olan tek bir merkez noktası bulunur.
Standart bir futbol sahasında yalnızca 1 adet bulunan hangisidir?
Doğru cevap Santra'dır.
Saha üzerindeki bu öğelerin sayılarını şöyle inceleyebiliriz:
Santra (1 Adet): Sahanın tam ortasında yer alan ve oyunun başlangıcında veya gol sonrası oyunun yeniden başladığı noktadır. Tüm sahada yalnızca bir adet "santra noktası" ve bu noktayı çevreleyen "santra yuvarlağı" bulunur.
Korner (4 Adet): Dikdörtgen şeklindeki sahanın her bir köşesinde, köşe vuruşlarının yapıldığı toplam 4 adet korner noktası ve korner direği mevcuttur.
Ceza Sahası (2 Adet): Her iki kalenin önünde bulunan, kalecinin topu elle tutabildiği ve kuralların farklı işlediği toplam 2 adet büyük dikdörtgen alan (ceza sahası) vardır.
Penaltı Noktası (2 Adet): Her iki ceza sahasının içerisinde, kale çizgisinden 11 metre (12 yarda) uzaklıkta bulunan toplam 2 adet penaltı noktası bulunur.
Kaynak: Haber Merkezi