GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,82
EURO
51,77
STERLİN
59,65
GRAM
7.501,89
ÇEYREK
12.444,46
YARIM ALTIN
24.774,46
CUMHURİYET ALTINI
49.101,01
YAŞAM Haberleri

Standart resmî ölçüleri düşünüldüğünde, bir futbol sahasının İçerisine yaklaşık kaç tane basketbol sahası sığar? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Standart resmî ölçüleri düşünüldüğünde, bir futbol sahasının İçerisine yaklaşık kaç tane basketbol sahası sığar? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Spor alanlarının standart ölçülerini karşılaştırmak, alan yönetimi ve kapasite hesaplamaları açısından sıkça başvurulan bir yöntemdir. FIFA ve FIBA standartları baz alındığında, iki saha tipi arasında belirgin bir boyut farkı bulunur.

Standart resmî ölçüleri düşünüldüğünde, bir futbol sahasının içerisine yaklaşık kaç tane basketbol sahası sığar?

Uluslararası standartlarda bir futbol sahası yaklaşık 7.140 metrekare ($105 ext{m} imes 68 ext{m}$), standart bir basketbol sahası ise 420 metrekaredir ($28 ext{m} imes 15 ext{m}$). Bu matematiksel veriler ışığında, alanın verimli kullanılması durumunda bir futbol sahasının içine yaklaşık 15 ile 17 adet basketbol sahası sığabilmektedir.

Cevap: 17.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER