Standart resmî ölçüleri düşünüldüğünde, bir futbol sahasının İçerisine yaklaşık kaç tane basketbol sahası sığar? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Spor alanlarının standart ölçülerini karşılaştırmak, alan yönetimi ve kapasite hesaplamaları açısından sıkça başvurulan bir yöntemdir. FIFA ve FIBA standartları baz alındığında, iki saha tipi arasında belirgin bir boyut farkı bulunur.
Standart resmî ölçüleri düşünüldüğünde, bir futbol sahasının içerisine yaklaşık kaç tane basketbol sahası sığar?
Uluslararası standartlarda bir futbol sahası yaklaşık 7.140 metrekare ($105 ext{m} imes 68 ext{m}$), standart bir basketbol sahası ise 420 metrekaredir ($28 ext{m} imes 15 ext{m}$). Bu matematiksel veriler ışığında, alanın verimli kullanılması durumunda bir futbol sahasının içine yaklaşık 15 ile 17 adet basketbol sahası sığabilmektedir.
Cevap: 17.
