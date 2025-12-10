Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? Steam açıldı mı? Steam ne zaman düzelecek? (10 Aralık 2025)

10 Aralık 2025 itibarıyla birçok Steam kullanıcısı uygulamanın açılmaması, mağaza sayfasının yüklenmemesi, oyun indirme hızının düşmesi ve arkadaş listesinin görünmemesi gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Kullanıcı raporlarının artması, Steam tarafında kısmi bir erişim sıkıntısı olduğuna işaret ediyor.

Steam çöktü mü?

Steam'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen, sabah saatlerinden beri yaşanan yoğun şikâyetler platformda teknik bir aksaklık olduğunu doğruluyor. Mağaza bölümünün boş gelmesi, oyunların başlatılamaması veya kütüphanenin geç yüklenmesi gibi sorunlar, Steam servislerindeki geçici bir gecikmeye işaret ediyor.

Steam neden açılmıyor?

Steam'in hiç açılmaması veya sürekli yükleme ekranında kalması bugün büyük ihtimalle sunucu tarafındaki yoğunluk, oturum doğrulama gecikmesi veya bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklanıyor. Bazı kullanıcılarda sadece mağaza bölümü etkilenirken, bazı kullanıcılar uygulamayı tamamen açamıyor. Bu durum, sorunun cihazdan değil Steam altyapısından kaynaklandığını gösteriyor.

Steam ne zaman düzelecek?

Steam tarafından henüz resmi bir duyuru gelmediği için kesin bir zaman vermek mümkün değil. Ancak bu tür bölgesel kesintiler çoğunlukla kısa sürede, genellikle birkaç saat içinde çözüme kavuşuyor. Bazı bölgelerde düzelme başladığı görülse de birçok kullanıcı erişim sorunlarının hâlâ devam ettiğini bildiriyor. Sorunun aşamalı olarak normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi