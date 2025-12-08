Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? Steam açıldı mı? Steam ne zaman düzelecek? (8 Aralık 2025)

8 Aralık 2025 sabahından itibaren birçok kullanıcı Steam'e girişte yavaşlık, mağaza sayfasının açılmaması, oyunların güncellenmemesi, indirme hızlarının sıfırlanması ve istemcinin zaman zaman hiç açılmaması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, Steam tarafında olası bir erişim problemi olduğuna işaret ediyor.

Steam çöktü mü?

Steam'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmış değil; ancak Downdetector üzerinde artan raporlar, platformda kısmi veya bölgesel bir kesinti yaşandığını gösteriyor. Birçok kullanıcı mağazanın yüklenmediğini, arkadaş listesinin boş göründüğünü ve oyun kütüphanesinin açılmadığını belirtiyor. Bu durum, Steam'in bazı servislerinde teknik aksaklık bulunduğunu doğruluyor.

Steam neden açılmıyor?

Steam'in açılmaması veya yükleme ekranında takılması bugün özellikle şu nedenlerle ilişkilendiriliyor:

Steam sunucularında yoğunluk

Bölgesel bağlantı gecikmeleri

CDN (içerik dağıtım ağı) yönlendirme problemleri

Operatör kaynaklı internet yavaşlığı

İstemcinin sunucudan oturum bilgisi alamaması

Kullanıcıların çoğu aynı sorunları yaşadığı için problemin cihazdan değil, Steam altyapısından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Steam açıldı mı?

Bazı kullanıcılar Steam'e kısmen erişebildiğini, ancak mağaza ve indirme sunucularının hâlâ yavaş olduğunu bildiriyor. Bu nedenle Steam tamamen normale dönmüş değil; erişim kısmen düzelmiş olsa da sorun devam ediyor.

8 Aralık Steam sunucuları ne zaman düzelecek?

Steam tarafından resmi bir zaman paylaşımı yapılmadı. Ancak geçmiş kesintilere bakıldığında bu tarz sorunlar genellikle:

30 dakika

1–2 saat

Yoğunluk durumunda birkaç saat içinde tamamen çözüldü.Şu anda yaşanan aksaklığın da kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor, ancak erişim tüm bölgelerde aynı anda düzelmeyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi