GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,62
EURO
49,54
STERLİN
56,89
GRAM
5.800,59
ÇEYREK
9.541,17
YARIM ALTIN
18.987,28
CUMHURİYET ALTINI
37.854,44
YAŞAM Haberleri

Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? Steam açıldı mı? Steam ne zaman düzelecek? (8 Aralık 2025)

Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? Steam açıldı mı? Steam ne zaman düzelecek? (8 Aralık 2025)

8 Aralık 2025 sabahından itibaren birçok kullanıcı Steam'e girişte yavaşlık, mağaza sayfasının açılmaması, oyunların güncellenmemesi, indirme hızlarının sıfırlanması ve istemcinin zaman zaman hiç açılmaması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, Steam tarafında olası bir erişim problemi olduğuna işaret ediyor.

Steam çöktü mü?

Steam'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmış değil; ancak Downdetector üzerinde artan raporlar, platformda kısmi veya bölgesel bir kesinti yaşandığını gösteriyor. Birçok kullanıcı mağazanın yüklenmediğini, arkadaş listesinin boş göründüğünü ve oyun kütüphanesinin açılmadığını belirtiyor. Bu durum, Steam'in bazı servislerinde teknik aksaklık bulunduğunu doğruluyor.

Steam neden açılmıyor?

Steam'in açılmaması veya yükleme ekranında takılması bugün özellikle şu nedenlerle ilişkilendiriliyor:

  • Steam sunucularında yoğunluk

  • Bölgesel bağlantı gecikmeleri

  • CDN (içerik dağıtım ağı) yönlendirme problemleri

  • Operatör kaynaklı internet yavaşlığı

  • İstemcinin sunucudan oturum bilgisi alamaması

Kullanıcıların çoğu aynı sorunları yaşadığı için problemin cihazdan değil, Steam altyapısından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Steam açıldı mı?

Bazı kullanıcılar Steam'e kısmen erişebildiğini, ancak mağaza ve indirme sunucularının hâlâ yavaş olduğunu bildiriyor. Bu nedenle Steam tamamen normale dönmüş değil; erişim kısmen düzelmiş olsa da sorun devam ediyor.

8 Aralık Steam sunucuları ne zaman düzelecek?

Steam tarafından resmi bir zaman paylaşımı yapılmadı. Ancak geçmiş kesintilere bakıldığında bu tarz sorunlar genellikle:

  • 30 dakika

  • 1–2 saat

  • Yoğunluk durumunda birkaç saat içinde tamamen çözüldü.Şu anda yaşanan aksaklığın da kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor, ancak erişim tüm bölgelerde aynı anda düzelmeyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER