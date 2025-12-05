Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? Steam ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

5 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı Steam'e girişte yavaşlama, mağaza sayfasının açılmaması, oyunların güncellenmemesi ve istemcinin zaman zaman donması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporlarındaki artış, Steam tarafında olası problemler bulunduğuna işaret ediyor. Sorunun bölgesel değil, daha geniş kapsama sahip olduğu tahmin ediliyor.

Steam çöktü mü?

Kullanıcı raporları Steam sunucularında kısmi erişim sorunları yaşandığını gösteriyor.

Bugün özellikle şu problemler yoğun şekilde bildiriliyor:

Steam istemcisi açılmıyor

Mağaza ve kütüphane sayfaları yüklenmiyor

Arkadaş listesi gelmiyor

Oyun başlatma komutu gecikiyor

İndirme sunucuları yanıt vermiyor

Steam tarafından resmi bir "çökme” açıklaması yapılmamış olsa da artan şikâyetler platformda teknik bir aksaklık olduğunu doğruluyor.

Steam neden açılmıyor?

Steam'in açılmaması veya sürekli yükleme ekranında kalması bugün büyük ihtimalle sunucu taraflı yoğunluk ve bağlantı gecikmeleriyle ilişkilendiriliyor.

Sorunun olası nedenleri:

Steam sunucularında yoğun trafik

Bölgesel bağlantı sorunları

CDN (Content Delivery Network) gecikmeleri

Operatör kaynaklı internet yavaşlaması

İstemcinin veri senkronizasyonu yapamaması

Bazı kullanıcılarda yalnızca mağaza bölümü etkilenirken, bazı kullanıcıların istemciyi hiç açamadığı görülüyor.

Steam ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

Steam tarafından resmi bir zamanlama paylaşımı yapılmamış olsa da bu tür erişim sorunları genellikle kısa süre içinde çözülüyor.

Benzer geçmiş kesintilere bakıldığında:

30 dakika – 1 saat arası

Yoğunluk durumunda birkaç saat

içinde tamamen normale dönüş yaşanıyor.

Şu anda bazı kullanıcılar erişimin düzeldiğini bildirirken, bazı bölgelerde sorun devam ediyor. Bu da Steam tarafında kısmi ve bölgesel bir aksaklık yaşandığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi