GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,54
EURO
49,50
STERLİN
56,83
GRAM
5.800,48
ÇEYREK
9.539,34
YARIM ALTIN
18.983,63
CUMHURİYET ALTINI
37.847,17
YAŞAM Haberleri

Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? Steam ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? Steam ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

5 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı Steam'e girişte yavaşlama, mağaza sayfasının açılmaması, oyunların güncellenmemesi ve istemcinin zaman zaman donması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporlarındaki artış, Steam tarafında olası problemler bulunduğuna işaret ediyor. Sorunun bölgesel değil, daha geniş kapsama sahip olduğu tahmin ediliyor.

Steam çöktü mü?

Kullanıcı raporları Steam sunucularında kısmi erişim sorunları yaşandığını gösteriyor.
Bugün özellikle şu problemler yoğun şekilde bildiriliyor:

  • Steam istemcisi açılmıyor

  • Mağaza ve kütüphane sayfaları yüklenmiyor

  • Arkadaş listesi gelmiyor

  • Oyun başlatma komutu gecikiyor

  • İndirme sunucuları yanıt vermiyor

Steam tarafından resmi bir "çökme” açıklaması yapılmamış olsa da artan şikâyetler platformda teknik bir aksaklık olduğunu doğruluyor.

Steam neden açılmıyor?

Steam'in açılmaması veya sürekli yükleme ekranında kalması bugün büyük ihtimalle sunucu taraflı yoğunluk ve bağlantı gecikmeleriyle ilişkilendiriliyor.
Sorunun olası nedenleri:

  • Steam sunucularında yoğun trafik

  • Bölgesel bağlantı sorunları

  • CDN (Content Delivery Network) gecikmeleri

  • Operatör kaynaklı internet yavaşlaması

  • İstemcinin veri senkronizasyonu yapamaması

Bazı kullanıcılarda yalnızca mağaza bölümü etkilenirken, bazı kullanıcıların istemciyi hiç açamadığı görülüyor.

Steam ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

Steam tarafından resmi bir zamanlama paylaşımı yapılmamış olsa da bu tür erişim sorunları genellikle kısa süre içinde çözülüyor.
Benzer geçmiş kesintilere bakıldığında:

  • 30 dakika – 1 saat arası

  • Yoğunluk durumunda birkaç saat

içinde tamamen normale dönüş yaşanıyor.
Şu anda bazı kullanıcılar erişimin düzeldiğini bildirirken, bazı bölgelerde sorun devam ediyor. Bu da Steam tarafında kısmi ve bölgesel bir aksaklık yaşandığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • E
    Emre
    3 saat önce

    Oyun oynayamiyorumb:(

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER