Şu an 18 yaşında olan birinin, Cahit Sıtkı Tarancı’nın ünlü şiirinde “Yolun yansı eder“ dediği yaşa gelmesi için kaç yıl geçmesi gerekir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Cahit Sıtkı Tarancı'nın Türk edebiyatına damga vuran "Otuz Beş Yaş" şiiri, insan ömrünü sembolik bir hesapla ele alır.

"Yolun Yarısı Eder" Denilen Yaş Kaçtır?

Cahit Sıtkı Tarancı, şiirinin hemen girişinde yer alan şu dizelerle ömrün orta noktasını belirlemiştir:

"Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder,

Dante gibi ortasındayız ömrün..."

Bu dizelere göre, şairin "yolun yarısı" olarak tanımladığı yaş 35'tir. Şair bu hesabı yaparken, o dönemde insan ömrünün ortalama 70 yıl süreceği varsayımından yola çıkmıştır.

Matematiksel Hesap

Şu an 18 yaşında olan birinin bu yaşa gelmesi için gereken süre şu şekilde hesaplanır:

35 - 18 = 17
 

Cevap: 17 yıl

