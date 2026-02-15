GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Şu katarakt başıma dert oldu diyen biri, günlük hayatında hangisinde sorun yaşıyordur?

- Güncelleme Tarihi:

Şu katarakt başıma dert oldu diyen biri, günlük hayatında hangisinde sorun yaşıyordur?

Göz merceğinin şeffaflığını kaybederek bulutlu bir görünüm almasıyla ortaya çıkan katarakt, özellikle ilerleyen yaşlarda dünya genelinde en sık görülen görme sorunlarının başında gelir. Bu rahatsızlık, kişinin görüş kalitesini sanki buğulu bir camın arkasından bakıyormuşçasına düşürerek günlük aktivitelerini kısıtlar.

"Şu katarakt başıma dert oldu" diyen biri, günlük hayatında hangisinde sorun yaşıyordur?

Katarakt problemi yaşayan bir kişi, günlük hayatında en belirgin sorunu görme eyleminde yaşar. Göz içindeki doğal merceğin matlaşması nedeniyle ışık retinaya net bir şekilde odaklanamaz; bu da renklerin soluklaşmasına, gece görüşünün zayıflamasına ve en önemlisi netliğin kaybolmasına neden olur. Bu durumdaki biri kitap okurken zorlanır, trafik tabelalarını seçmekte güçlük çeker ve ışığa karşı aşırı hassasiyet (göz kamaşması) gibi problemlerle karşılaşır.

Cevap: Görme

Kaynak: Haber Merkezi

