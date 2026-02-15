Göz merceğinin şeffaflığını kaybederek bulutlu bir görünüm almasıyla ortaya çıkan katarakt, özellikle ilerleyen yaşlarda dünya genelinde en sık görülen görme sorunlarının başında gelir. Bu rahatsızlık, kişinin görüş kalitesini sanki buğulu bir camın arkasından bakıyormuşçasına düşürerek günlük aktivitelerini kısıtlar.
"Şu katarakt başıma dert oldu" diyen biri, günlük hayatında hangisinde sorun yaşıyordur?
Katarakt problemi yaşayan bir kişi, günlük hayatında en belirgin sorunu görme eyleminde yaşar. Göz içindeki doğal merceğin matlaşması nedeniyle ışık retinaya net bir şekilde odaklanamaz; bu da renklerin soluklaşmasına, gece görüşünün zayıflamasına ve en önemlisi netliğin kaybolmasına neden olur. Bu durumdaki biri kitap okurken zorlanır, trafik tabelalarını seçmekte güçlük çeker ve ışığa karşı aşırı hassasiyet (göz kamaşması) gibi problemlerle karşılaşır.
Cevap: Görme
