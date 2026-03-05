Şubat 2025’te, Zonguldak’ta karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gelen 92 yaşındaki Şerife Ay’ın midesinden ve bağırsağından ameliyatla hangisi çıkartılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Tıp dünyasında oldukça nadir görülen ve cerrahi ekibi dahi hayretler içerisinde bırakan bu olay, yaşlı bir hastanın karın ağrısı şikayetinin ardındaki şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkarmıştır.
Şubat 2025'te, Zonguldak'ta karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gelen 92 yaşındaki Şerife Ay'ın midesinden ve bağırsağından ameliyatla hangisi çıkartılmıştır?
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda, 92 yaşındaki Şerife Ay'ın bağımsız bir şekilde yuttuğu ve sindiremediği yabancı cisimlerin bağırsak tıkanıklığına yol açtığı tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonla yaşlı kadının midesinden ve bağırsaklarından tam 28 adet hurma çekirdeği ve 35 adet zeytin çekirdeği çıkarılmıştır. Bu vaka, bu kadar yüksek sayıda çekirdeğin bir arada bulunması ve hastanın yaşı itibarıyla tıp literatürüne ilginç bir örnek olarak geçmiştir.
Cevap: 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği
