GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,11
EURO
51,26
STERLİN
58,90
GRAM
7.383,27
ÇEYREK
12.194,09
YARIM ALTIN
24.306,89
CUMHURİYET ALTINI
48.406,85
YAŞAM Haberleri

Şubat 2025’te, Zonguldak’ta karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gelen 92 yaşındaki Şerife Ay’ın midesinden ve bağırsağından ameliyatla hangisi çıkartılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Şubat 2025’te, Zonguldak’ta karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gelen 92 yaşındaki Şerife Ay’ın midesinden ve bağırsağından ameliyatla hangisi çıkartılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Tıp dünyasında oldukça nadir görülen ve cerrahi ekibi dahi hayretler içerisinde bırakan bu olay, yaşlı bir hastanın karın ağrısı şikayetinin ardındaki şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkarmıştır.

Şubat 2025'te, Zonguldak'ta karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gelen 92 yaşındaki Şerife Ay'ın midesinden ve bağırsağından ameliyatla hangisi çıkartılmıştır?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda, 92 yaşındaki Şerife Ay'ın bağımsız bir şekilde yuttuğu ve sindiremediği yabancı cisimlerin bağırsak tıkanıklığına yol açtığı tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonla yaşlı kadının midesinden ve bağırsaklarından tam 28 adet hurma çekirdeği ve 35 adet zeytin çekirdeği çıkarılmıştır. Bu vaka, bu kadar yüksek sayıda çekirdeğin bir arada bulunması ve hastanın yaşı itibarıyla tıp literatürüne ilginç bir örnek olarak geçmiştir.

Cevap: 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER