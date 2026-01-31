Suna kelimesinin sözlük anlamı hangisidir?

Türkçede hem sevilen bir kadın ismi olarak kullanılan hem de edebiyatta zarifliği simgelemek için başvurulan "Suna" kelimesi, kökenini doğrudan doğadan alan derin bir anlama sahiptir. Özellikle halk türkülerinde "Suna boylum" gibi ifadelerle karşımıza çıkan bu kelime, estetik bir duruşu temsil eder.

Ülkemizde isim olarak da kullanılan "Suna"nın sözlük anlamı hangisidir?

Sözlük anlamı itibarıyla Suna, bir kuş türünü ifade eder. Ancak bu kuşun cinsiyeti, kelimenin taşıdığı "zarafet" ve "güzellik" anlamlarının temelini oluşturur. Suna, aslında bir yaban ördeği türüdür ve bu türün özellikle erkek olanı, dişisine göre çok daha renkli, parlak tüylere ve gösterişli bir endama sahiptir. Halk edebiyatında bu güzelliğe atıfta bulunularak isimleşmiştir.

Cevap: Erkek ördek

