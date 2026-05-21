Superclasico hangi takımların maçı, hangi iki futbol kulübünün karşı karşıya geldiği derbi “Superclasico“ olarak da adlandırılır?

Superclásico, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in köklü iki futbol kulübü olan Boca Juniors ve River Plate arasında oynanan dünyaca ünlü derbi mücadelesidir.

Dünya futbolunun en ateşli, en gürültülü ve en rekabetçi derbilerinden biri kabul edilen bu karşılaşma, sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda derin toplumsal ve kültürel anlamlar taşır.

Derbinin Sosyal ve Kültürel Altyapısı

Her iki kulüp de aslında 20. yüzyılın başlarında Buenos Aires'in işçi sınıfı ve İtalyan göçmenlerin yoğunlukta olduğu liman mahallesi La Boca'da kurulmuştur. Ancak zamanla yaşanan değişimler, rekabetin karakterini belirlemiştir:

Boca Juniors (Halkın Takımı): Kurulduğu mahalle olan La Boca'da kalmaya devam etti. Geleneksel olarak işçi sınıfının, alt gelir grubunun ve göçmenlerin takımı olarak kabul edilir. Lakapları "Xeneizes" (Cenovalılar) ve rakiplerinin taktığı bir isim olan *"Bosteros"*dur.

River Plate (Milyonerler): 1920'lerde daha zengin bir semt olan Nuñez'e taşındı. 1930'lardaki pahalı transferleri nedeniyle "Los Millonarios" (Milyonerler) lakabını aldılar. Geleneksel olarak orta ve üst sosyo-ekonomik sınıfı temsil ettikleri kabul edilir.

Rekabetin Büyüklüğü

İngiliz gazetesi The Observer, ölmeden önce yapılması/görülmesi gereken 50 spor etkinliği listesinde Superclásico derbisini ilk sıraya koymuş ve şu notu düşmüştür: "Buenos Aires'teki derbi günü, İskoç Old Firm derbisini bir okul bahçesi kavgası gibi gösterir." Maçlar, Boca'nın ikonik ve dik tribünleriyle ünlü stadı La Bombonera (Çikolata Kutusu) veya River Plate'in devasa stadyumu El Monumental'de oynanır. Tribünlerdeki konfetiler, dev bayraklar, meşaleler ve dinmeyen şarkılar bu derbiyi dünya futbolunun en görsel şölenlerinden biri haline getirmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi