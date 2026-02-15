GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Suudi Arabistan’da yapılan Deve Güzellik Yarışması’nda develer neden diskalifiye edilmiştir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Suudi Arabistan’da yapılan Deve Güzellik Yarışması’nda develer neden diskalifiye edilmiştir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen ve milyonlarca dolar ödülün dağıtıldığı Kral Abdülaziz Deve Festivali, son yıllarda eşine az rastlanır bir hile skandalıyla dünya gündemine oturmuştur. Geleneksel bir etkinlik olan bu yarışmada kuralların ihlal edilmesi, organizasyonun sıkı denetimler yapmasına neden olmaktadır.

Suudi Arabistan'da yapılan "Deve Güzellik Yarışması"nda develer neden diskalifiye edilmiştir?

Develerin diskalifiye edilmesinin temel nedeni, sahiplerinin daha "güzel" görünmelerini sağlamak amacıyla hayvanlara botoks ve estetik müdahaleler yaptırmış olmasıdır. Yarışma kurallarına göre develerin tamamen doğal olması gerekirken; bazı yetiştiricilerin develerin dudaklarını daha sarkık göstermek, kafa yapılarını büyütmek veya kaslarını belirginleştirmek için botoks, dolgu ve yüz germe gibi operasyonlara başvurduğu tespit edilmiştir. Yapay zeka ve röntgen cihazlarıyla yapılan incelemelerde bu hileler ortaya çıkarılınca, onlarca deve yarışmadan men edilmiştir.

Cevap: Botoks ve estetik müdahale yapıldığı için

Kaynak: Haber Merkezi

