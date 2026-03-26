Tam olarak hangi noktadayken etrafınızda kuzey, doğu ve batı yönleri yoktur; sağınız, solunuz, önünüz, arkanız, her tarafınız güneydir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Bu durumun gerçekleşebileceği dünyadaki tek bir nokta vardır, o da Kuzey Kutup Noktası'dır.

Bu coğrafi fenomenin mantığı şöyledir:

  • Bütün Boylamların Birleştiği Yer: Dünyadaki tüm boylam çizgileri Kuzey Kutup Noktası'nda birleşir. Bu noktada durduğunuzda, hangi yöne dönerseniz dönün yüzünüz güneye bakıyor demektir.

  • Yön Kaybı: Tam bu noktadayken "Kuzey" zaten ayaklarınızın altındadır (daha kuzeye gidemezsiniz). "Doğu" ve "Batı" ise meridyenlerin dairesel hareketine dayalı yönler olduğu için, en uç noktada bu kavramlar anlamını yitirir; her doğrultu sizi yalnızca ekvatora, yani Güney'e götürür.

  • Güneye Bakmak: Sağınız, solunuz, önünüz veya arkanız fark etmeksizin atacağınız her ilk adım sizi güneye doğru hareket ettirecektir.

Cevap: Kuzey Kutup Noktası

