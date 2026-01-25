Tamamı İtalya’da yer alan, İtalya’nın en uzun nehrine verilen ad hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Güney Avrupa'nın en önemli akarsularından biri olan ve İtalya'nın kuzeyini uçtan uca kat eden bu nehir, geçtiği bölgelere hayat vererek ülkenin tarım ve sanayi kalbi olan ovanın oluşmasını sağlamıştır.

Tamamı İtalya'da yer alan, İtalya'nın en uzun nehrine verilen ad hangisidir?

Cottian Alpleri'nden doğan ve Adriyatik Denizi'ne dökülen bu nehir, yaklaşık 652 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Havzası, İtalya'nın en verimli topraklarını kapsar ve ülke ekonomisinin büyük bir kısmının döndüğü Lombardiya ile Piedmont gibi bölgeler için hayati bir su kaynağıdır.

Cevap: Tamamı İtalya topraklarında bulunan ve ülkenin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan akarsu Po Nehri'dir.

