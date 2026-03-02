GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Tanju Özcan tutuklandı mı, neden tutuklandı? Tanju Özcan neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor?

Tanju Özcan tutuklandı mı, neden tutuklandı? Tanju Özcan neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 28 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adliyedeki savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE SUÇLAMA
Hakkında "irtikap" suçlaması bulunan Özcan'ın, belediye bünyesindeki bir şirket ve kurulan bir vakfa gelir sağlamak amacıyla şehirdeki bazı zincir market yetkililerine baskı yaptığı iddia ediliyor. Soruşturma dosyasında, market ruhsatları karşılığında vakfa zorunlu bağış toplandığına dair iddialar yer alıyor.

TANJU ÖZCAN'IN SAVUNMASI
Savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Tanju Özcan, yapılan tüm işlemlerin şeffaf olduğunu ve toplanan bağışların binlerce öğrenciye burs, engelli ve yaşlı vatandaşlara ise sosyal yardım olarak aktarıldığını belirtti. Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, öğrencilere burs sağladığı için yargılanmaktan onur duyduğunu ifade etti.

SİYASİ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ
Bolu Adliyesi önünde toplanan kalabalığa CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri de katıldı. Yapılan açıklamalarda soruşturmanın hukuki değil siyasi bir operasyon olduğu savunuldu. Şeker hastalığı nedeniyle ifadesine ara verilen ve sağlık kontrolleri yapılan Özcan'ın mahkeme süreci devam ediyor.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN DURUMU
Özcan ile birlikte adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı S.C. ve Vakıf Başkanı A.S. için de tutuklama talep edilirken, dosyada adı geçen diğer 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

