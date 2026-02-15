GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan 11 Türk topraklarına, Türkiye ismini veren medeniyet hangisidir?

Güncelleme Tarihi:

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan 11 Türk topraklarına, Türkiye ismini veren medeniyet hangisidir?

Anadolu topraklarını ve Türklerin hakimiyetindeki bölgeleri tanımlamak için "Türkiye" (Turchia/Turquia) ismini ilk kez kullanan ve yaygınlaştıran medeniyet İtalyanlar (özellikle Cenevizli ve Venedikli tüccarlar) olmuştur.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türk topraklarına, Türkiye ismini veren medeniyet hangisidir?

Tarihsel sürece baktığımızda, bu isimlendirmenin kökeni 11. ve 12. yüzyıllara dayanmaktadır. Malazgirt Zaferi'nin ardından Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlamasıyla birlikte, Akdeniz'de ticaret yapan ve bölgeyi yakından tanıyan İtalyan denizciler, haritalarında bu coğrafyayı "Turchia" olarak adlandırmaya başlamışlardır. Bizans (Doğu Roma) kaynaklarında da benzer ifadeler geçse de, "Türkiye" isminin bir bölge adı olarak dünya literatürüne girmesini ve diplomatik/ticari belgelerde kalıcılaşmasını sağlayan asıl güç İtalyan devletleridir. 12. yüzyıldan itibaren ise bu kullanım Haçlı seferleri ile birlikte tüm Avrupa'ya yayılmıştır.

Cevap: İtalyanlar

Kaynak: Haber Merkezi

