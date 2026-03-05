Tarihte, 1800-1815 yılları arasında, ağırlıklı olarak Avrupa’da gerçekleşen neredeyse kesintisiz savaş dönemine verilen ad hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
Avrupa'nın siyasi haritasını kökten değiştiren ve monarşilerin kaderini belirleyen bu dönem, tarihin en karizmatik ve tartışmalı askeri dehalarından birinin ismiyle anılmaktadır.
1800-1815 yılları arasında, ağırlıklı olarak Avrupa'da gerçekleşen neredeyse kesintisiz savaş dönemine verilen ad hangisidir?
Bu dönem, Fransız İmparatoru I. Napolyon'un Avrupa üzerindeki hakimiyet kurma çabaları nedeniyle Napolyon Savaşları olarak adlandırılır. 1789 Fransız Devrimi'nin ardından gelen Devrim Savaşları'nın bir devamı niteliğindeki bu çatışmalar; Fransa ile İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya gibi dönemin büyük güçlerinden oluşan koalisyonlar arasında gerçekleşmiştir. Savaş dönemi, 1815 yılında Napolyon'un Waterloo Savaşı'nda kesin olarak yenilmesi ve sürgüne gönderilmesiyle son bulmuştur.
