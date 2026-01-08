GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,13
EURO
50,17
STERLİN
58,00
GRAM
6.338,25
ÇEYREK
10.418,85
YARIM ALTIN
20.735,29
CUMHURİYET ALTINI
41.339,77
YAŞAM Haberleri

Tarihte bilinen ilk selfie kaç yılında çekilmiştir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Tarihte bilinen ilk selfie kaç yılında çekilmiştir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Günümüzde saniyeler içinde çekip paylaştığımız bu fotoğrafların geçmişi, aslında fotoğrafçılık teknolojisinin emekleme dönemine kadar uzanıyor. Modern isimlendirmesi her ne kadar yeni olsa da, bir kişinin kendi görüntüsünü kaydetme çabası yaklaşık iki asır öncesine dayanıyor.

Tarihte Bilinen İlk "Selfie" Kaç Yılında Çekilmiştir?

Doğru Cevap: 1839

Tarihteki ilk selfie (özçekim), 1839 yılında Amerikalı amatör fotoğrafçı ve kimyager Robert Cornelius tarafından çekilmiştir. Cornelius, Philadelphia'daki aile dükkanının bahçesinde düzeneği kurmuş, mercek kapağını açtıktan sonra kadraja girerek yaklaşık 10-15 dakika boyunca hareketsiz beklemiştir. Bu fotoğraf, aynı zamanda dünya tarihindeki ilk insan portrelerinden biri olarak kabul edilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER