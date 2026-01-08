Tarihte bilinen ilk selfie kaç yılında çekilmiştir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Günümüzde saniyeler içinde çekip paylaştığımız bu fotoğrafların geçmişi, aslında fotoğrafçılık teknolojisinin emekleme dönemine kadar uzanıyor. Modern isimlendirmesi her ne kadar yeni olsa da, bir kişinin kendi görüntüsünü kaydetme çabası yaklaşık iki asır öncesine dayanıyor.
Tarihte Bilinen İlk "Selfie" Kaç Yılında Çekilmiştir?
Doğru Cevap: 1839
Tarihteki ilk selfie (özçekim), 1839 yılında Amerikalı amatör fotoğrafçı ve kimyager Robert Cornelius tarafından çekilmiştir. Cornelius, Philadelphia'daki aile dükkanının bahçesinde düzeneği kurmuş, mercek kapağını açtıktan sonra kadraja girerek yaklaşık 10-15 dakika boyunca hareketsiz beklemiştir. Bu fotoğraf, aynı zamanda dünya tarihindeki ilk insan portrelerinden biri olarak kabul edilir.
Kaynak: Haber Merkezi