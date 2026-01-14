Tarihte bu gün ne oldu? Tarihin Akışını Değiştiren Olaylar! Şampiyonluklar ve Kayıplar! 14 Ocak

14 Ocak, hem Türkiye hem de dünya tarihinde derin izler bırakan olaylara ev sahipliği yapmış bir gün. Spor dünyasını kökten değiştiren ilk Super Bowl karşılaşmasına kadar pek çok kritik dönüm noktası bu tarihte yaşandı. İşte “14 Ocak’ta ne oldu?“ sorusunun cevabı...

Tarihin Akışını Değiştiren Olaylar 1923 - İlk Kıtalararası Telefon Görüşmesi: Teknoloji tarihinde bir devrim yaşandı; Londra ile New York arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 1943 - Casablanca Konferansı: II. Dünya Savaşı'nın seyrini belirleyen görüşmelerden biri olan Casablanca Konferansı başladı. Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt, savaşın stratejilerini bu zirvede ele aldı. 2005 - Titan'a İlk Adım: Avrupa Uzay Ajansı'na ait Huygens sondası, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a başarılı bir iniş yaparak uzay keşiflerinde bir ilke imza attı. 2011 - Yasemin Devrimi: Tunus'ta aylardır süren protestolar sonucunda Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali ülkeden kaçtı. Bu olay, Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen en önemli gelişme oldu. Spor Tarihinde Bugün: Şampiyonluklar ve Kayıplar



1967 - İlk Super Bowl Heyecanı: Amerikan futbolu tarihinin en büyük organizasyonu olan Super Bowl'un ilki Los Angeles'ta oynandı. Green Bay Packers, Kansas City Chiefs'i 35-10 mağlup ederek tarihin ilk şampiyonu oldu. 1973 - Tarihi "Kusursuz Sezon": Miami Dolphins, Super Bowl VII'de Washington Redskins'i yenerek NFL tarihinin ilk ve tek mağlubiyetsiz sezonunu (17-0) tamamladı. 1990 - Sabri Dino'ya Veda: Beşiktaş'ın ve Türk Milli Takımı'nın unutulmaz kalecilerinden, Türk futbolunun beyefendi ismi Sabri Dino aramızdan ayrıldı. 1932 - Eddie Arcaro'nun İlk Zaferi: Efsanevi jokey Eddie Arcaro, kariyerindeki ilk yarışını kazandı. Arcaro, daha sonra "Triple Crown" kazanan tek jokey olarak tarihe geçecekti. Bugün Doğanlar ve Aramızdan Ayrılanlar



Doğanlar: Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say (1970), İtalyan F1 pilotu Giancarlo Fisichella (1973) ve Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin (1959). Ölenler: İngiliz yazar Lewis Carroll (1898), Hollywood efsanesi Humphrey Bogart (1957) ve "Harry Potter" serisinin Severus Snape'i Alan Rickman (2016).

