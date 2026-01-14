Tarihte bu gün ne oldu? Tarihin Akışını Değiştiren Olaylar! Şampiyonluklar ve Kayıplar! 14 Ocak

Tarihin Akışını Değiştiren Olaylar
1923 - İlk Kıtalararası Telefon Görüşmesi: Teknoloji tarihinde bir devrim yaşandı; Londra ile New York arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
1943 - Casablanca Konferansı: II. Dünya Savaşı'nın seyrini belirleyen görüşmelerden biri olan Casablanca Konferansı başladı. Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt, savaşın stratejilerini bu zirvede ele aldı.
2005 - Titan'a İlk Adım: Avrupa Uzay Ajansı'na ait Huygens sondası, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a başarılı bir iniş yaparak uzay keşiflerinde bir ilke imza attı.
2011 - Yasemin Devrimi: Tunus'ta aylardır süren protestolar sonucunda Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali ülkeden kaçtı. Bu olay, Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen en önemli gelişme oldu.
Spor Tarihinde Bugün: Şampiyonluklar ve Kayıplar
1967 - İlk Super Bowl Heyecanı: Amerikan futbolu tarihinin en büyük organizasyonu olan Super Bowl'un ilki Los Angeles'ta oynandı. Green Bay Packers, Kansas City Chiefs'i 35-10 mağlup ederek tarihin ilk şampiyonu oldu.
1973 - Tarihi "Kusursuz Sezon": Miami Dolphins, Super Bowl VII'de Washington Redskins'i yenerek NFL tarihinin ilk ve tek mağlubiyetsiz sezonunu (17-0) tamamladı.
1990 - Sabri Dino'ya Veda: Beşiktaş'ın ve Türk Milli Takımı'nın unutulmaz kalecilerinden, Türk futbolunun beyefendi ismi Sabri Dino aramızdan ayrıldı.
1932 - Eddie Arcaro'nun İlk Zaferi: Efsanevi jokey Eddie Arcaro, kariyerindeki ilk yarışını kazandı. Arcaro, daha sonra "Triple Crown" kazanan tek jokey olarak tarihe geçecekti.
Bugün Doğanlar ve Aramızdan Ayrılanlar
Doğanlar: Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say (1970), İtalyan F1 pilotu Giancarlo Fisichella (1973) ve Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin (1959).
Ölenler: İngiliz yazar Lewis Carroll (1898), Hollywood efsanesi Humphrey Bogart (1957) ve "Harry Potter" serisinin Severus Snape'i Alan Rickman (2016).
