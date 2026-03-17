Tarihte kuşlarla yapılan savaş olarak olarak bilinen ve deve kuşlarına benzer büyük kuşlarla yürütülen mücadeleyi kaybeden ülke hangisidir? Beyaz’la Joker
Tarihte "kuşlarla yapılan savaş” olarak bilinen olay, Emu Savaşıdır ve bu mücadeleyi kaybeden ülke Avustralya'dır.
1932 yılında Batı Avustralya'da çiftçilere zarar veren, deve kuşuna benzeyen büyük Emu kuşlarına karşı askerî operasyon düzenlendi. Ancak emuların hızlı, dayanıklı ve dağınık hareket etmesi nedeniyle askerler başarılı olamadı ve operasyon başarısızlıkla sonuçlandı.
Bu yüzden tarihe "insanların kuşlara karşı kaybettiği savaş” olarak geçti.
