GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,07
EURO
52,26
STERLİN
60,43
GRAM
6.789,44
ÇEYREK
11.881,84
YARIM ALTIN
23.288,40
CUMHURİYET ALTINI
46.101,52
YAŞAM Haberleri

Tarihteki en kısa savaş yaklaşık olarak ne kadar sürmüştür? Beyaz’la Joker Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Tarihteki en kısa savaş, Birleşik Krallık ile Zanzibar Sultanlığı arasında 27 Ağustos 1896 tarihinde gerçekleşen İngiliz-Zanzibar Savaşı'dır.

Bu savaşın süresi kaynaklara göre küçük farklılıklar gösterse de genel kabul gören süre 38 ile 45 dakika arasındadır.

Doğru Cevap: 45 dakika

Savaşın Kısa Özeti

Savaşın bu kadar hızlı bitmesinin temel nedenleri şunlardır:

Neden: İngiliz yanlısı sultanın ölümü sonrası yerine geçen yeni sultanın (Halid bin Bergaş), İngilizlerin onayını almadan tahta oturması ve verilen ültimatomu reddetmesi.

Çatışma: İngiliz savaş gemileri limandan sarayı bombalamaya başladıktan kısa bir süre sonra Zanzibar savunması çöktü.

Sonuç: Sultanın saraydan kaçması ve beyaz bayrak çekilmesiyle savaş sona erdi.

Bu kısa sürede Zanzibar tarafında yaklaşık 500 kayıp verilirken, İngiliz tarafında sadece bir denizci yaralanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
