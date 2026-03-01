Yeşilçam'ın en romantik ve enerjik sahnelerinden biri olan bu unutulmaz an, Türk sinemasının efsane ikilisini bir araya getiren bir aşk hikâyesinin parçasıdır.

Tarık Akan'ın hareket halindeki otobüsün tavanından sarkarak Gülşen Bubikoğlu'nu öptüğü kült sahne, hangi filmdedir?

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve birbirine zıt karakterlerdeki iki gencin hikâyesini anlatan bu meşhur sahne, Ah Nerede filminde yer almaktadır. Tarık Akan (Ferit), sevgilisi Zehra'nın (Gülşen Bubikoğlu) bindiği otobüsü bir kamyonetle takip edip tavanından sarkarak aşkını bu cesur hareketle kanıtlamaya çalışmıştır.

Cevap: Ah Nerede

