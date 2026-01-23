GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
50,99
STERLİN
58,98
GRAM
7.065,53
ÇEYREK
11.604,73
YARIM ALTIN
23.085,87
CUMHURİYET ALTINI
46.026,55
YAŞAM Haberleri

Taşacak Bu Deniz 15. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? TRT1 Taşacak Bu Deniz 15. bölüm full izle YouTube’da var mı? Taşacak Bu Deniz 15. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Taşacak Bu Deniz 15. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? TRT1 Taşacak Bu Deniz 15. bölüm full izle YouTube’da var mı? Taşacak Bu Deniz 15. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Karadeniz'in sert doğasında geçen duygusal ve gerilim dolu dizi "Taşacak Bu Deniz"in bölümlerini ve yayın bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:

Taşacak Bu Deniz 15. Bölüm Tek Parça Full HD Nereden İzlenir?

Dizinin tüm bölümleri, yayıncı kurum olan TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden tek parça ve yüksek çözünürlük kalitesiyle izlenebilmektedir:

TRT 1 Resmi Web Sitesi: Dizinin yayınlandığı kanalın internet sitesi üzerinden.

TRT İzle Uygulaması: TRT'nin mobil ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla.

Son Bölümde (14. Bölüm) Yaşanan Kritik Gelişmeler

İso ve Fadime'nin ani evliliği her iki ailede de büyük bir şok etkisi yaratır. Adil bu evliliği kabul etmez; Fadime'yi zorla Koçari Konağı'na götürürken İso'yu da alıkoyar. Furtunalılar, İso'yu kurtarmak ve Fadime'yi geri almak için peşlerine düşer. Taş Köprü'de Koçariler ve Furtunalar karşı karşıya gelir; çıkan büyük çatışmada Oruç vurulur. Adil, Fadime'nin Esme gibi kendisini korumak için evlendiğini düşünerek bir an önce boşanması için harekete geçer. İso ve Fadime ise Adil'i evliliklerinin gerçek bir aşka dayandığına inandırmaya çalışır. Esme, Fadime'nin kendi yaşadığı kaderi yaşamasını istemez ve onun Furtuna Konağı'na gelmesine karşı çıkar.

Diğer yandan Oruç'un ağır yaralandığını öğrenen Eleni sarsılır. Hayati tehlikesi bulunan Oruç'un acilen ameliyat olması gerekmektedir. Eleni, onu kurtarabilmek için annesi Melina'dan yardım ister. Kızını kurtarmak için savcıyla iş birliği yapan Melina için ise beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Adil, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Fadime'yle olan evliliği kabul ettiğini açıklar ve Furtunalıları istemeye çağırır. Ancak Koçari Konağı'na Esme'nin Şerif'in kolunda girmesi, Adil'i can evinden vurur. Fakat Adil'in de Furtunalara büyük bir sürprizi vardır.

Dizi Hakkında Genel Bilgiler

Konusu: Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde, iki düşman ailenin hesaplaşmasının ortasında yeşeren, imkansız bir aşk hikayesi (Adil ve Esme) anlatılmaktadır.

Gerçek Hikaye Mi? Hayır, dizi tamamen kurmaca bir hikâyeye dayanmaktadır.

Çekim Yeri: Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekilmektedir.

Başrol Oyuncuları

Oyuncu Karakter
Ulaş Tuna Astepe Adil
Deniz Baysal Esme
Burak Yörük Oruç
Ava Z. Yaman Eleni
Yeşim Ceren Bozoğlu Zarife
Gözden Kaçmasın
Konya’da bugün vefat edenler 23 Ocak 2026 Cuma
Konya’da bugün vefat edenler 23 Ocak 2026 Cuma Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER