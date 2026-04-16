Taşacak Bu Deniz’de ayrılık çanları: İso ve Fadime boşanacak mı
TRT1’in vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz’in, yeni bölümü öncesi gelişmeler merak ediliyor. Fadime ve İso cephesinde neler yaşanacağı ikilinin boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu.
TRT 1 ekranlarının fenomen yapımı Taşacak Bu Deniz'de, ekranların en çok yakıştırılan çifti İso ve Fadime'nin geleceği büyük bir soru işaretine dönüştü.
Kendine has tavırları, mizah dolu çekişmeleri ve yer yer sertleşen karakter yapılarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ikilinin arasındaki duygusal bağ güçlenmişti.
Dün yayınlanan ve sonrasında yayından kaldırılan fragmanda boşanma detayı izleyicileri şaşkına çevirdi. Peki, Fadime ve İso boşanacak mı?
İSO VE FADİME BOŞANACAK MI?
Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler Zarife Furtuna'nın sunduğu şartla birlikte izleyiciyi derinden etkileyecek.
Kritik bir delil karşılığında İso ve Fadime'nin boşanmasını istemesi, çiftin geleceğini belirsizliğe sürükleyecek. Geçmişten gelen sırların da gün yüzüne çıkması işleri daha da karmaşık hale getirecek.
Tüm bu gelişmeler ışığında, İso ve Fadime'nin bu zorlu süreçten nasıl çıkacağı ve ilişkilerinin bu krizden sağ çıkıp çıkamayacağı yeni bölümde yanıt bulacak.
