Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 KASIM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. TRT 1 yayın akışına göre dizi bu akşam planlandığı gibi ekrana gelecek.
Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var Mı, Yok Mu?
TRT 1 yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz, 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayından kaldırılması veya ertelenmesi gibi bir durum bulunmuyor.
Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Yayınlanacak Mı?
Evet, Sezon 1, Bölüm 7 bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümde Oruç, Eleni'nin annesini Koçari'ye getirmesiyle büyük bir krizin fitilini ateşlerken, Furtunalar cephesinde hesaplar yeniden karılıyor.
Taşacak Bu Deniz Neden Yok?
Dizi bu akşam yayınlanacak. Yayın akışında herhangi bir değişiklik olmadığı için "neden yok?" sorusu bu hafta geçerli değil. Taşacak Bu Deniz normal saatinde TRT 1 ekranlarında olacak.
21 Kasım 2025 TRT 1 Yayın Akışı
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Gönül Dağı
Kaynak: Haber Merkezi