Türkçe'de harflerin telefonda ya da telsizde karışmaması için kullanılan özel bir kodlama sistemi bulunur. Bu sistem, harfleri belirli kelimelerle eşleştirerek iletişim hatalarını en aza indirmeyi amaçlar.

TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "J" harfini kodlamak için hangi kelime kullanılır?

Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'nde "J” harfi için kullanılan kelime Jandarma'dır.

Cevap: Jandarma