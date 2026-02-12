Teletabiler’den hangisinin adı, ünlü bir animasyon film serisinin başkahramanı olan, kungfu ustası bir pandanın adıyla aynıdır?

Çocuk televizyon tarihinin en ikonik gruplarından biri olan Teletabiler ile dövüş sanatları ustası bir pandanın yolu, oldukça kısa ve akılda kalıcı bir isimde kesişiyor.

"Teletabiler"den hangisinin adı, ünlü bir animasyon film serisinin başkahramanı olan kungfu ustası pandanın adıyla aynıdır?

Cevap, Po'dur.

Teletabiler'de Po: Grubun en küçük, kırmızı renkli ve sevimli üyesidir. Başının üzerindeki anteni yuvarlak bir halka şeklindedir ve en sevdiği eşyası pembe-mavi bir scooter'dır.

Kung Fu Panda'da Po: DreamWorks Animation tarafından yaratılan serinin başkahramanıdır. Tam adı Po Ping olan bu panda, "Ejder Savaşçısı" olarak seçilen bir kung fu ustasıdır.

İlginç bir detay olarak; Teletabiler'deki Po karakteri Kantoncada "şelale" anlamına gelen bir kelimeden esinlenmiştir, Kung Fu Panda'daki Po ise daha çok "değerli" veya "hazine" gibi anlamlara gelen Çince kökenli bir isimdir.

