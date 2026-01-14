Temel düşüncesi, “Eğer bir konuda karar vermek zorunda değilsen o zaman karar verme.“ olan teorik yasa hangisidir? 3’Te 3 Tarih sorusu

Doğru Cevap: Falkland Yasası
Bu yasa, adını Britanyalı siyasetçi ve yazar Lord Falkland'dan (Lucius Cary) almaktadır. Genellikle "Zamanı gelmemiş kararların ertelenmesi" disiplini olarak bilinir.
Falkland Yasası'nın Özeti:
"Değişmek zorunda olmadığınız sürece, değişmemeniz gerekir." ilkesine dayanır. Eğer bir durum hakkında karar vermek için yeterli veri yoksa veya mevcut durumu sürdürmek bir risk oluşturmuyorsa, aceleyle alınan bir karar genellikle hatalı sonuçlar doğurur.
Neden Önemlidir?
-
Zihinsel Enerji Tasarrufu: İnsan beyninin karar verme kapasitesi sınırlıdır. Gereksiz kararlardan kaçınmak, enerjiyi gerçekten kritik olan meselelere saklamayı sağlar.
-
Belirsizliği Beklemek: Bazen bir konuyu zamana bırakmak, yeni bilgilerin ortaya çıkmasına ve daha sağlıklı bir analiz yapılmasına olanak tanır.
-
Stratejik Sabır: Liderlik ve yönetim süreçlerinde, "bir şeyler yapmış olmak için" hamle yapmanın önüne geçer.
