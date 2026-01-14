GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Temel düşüncesi, “Eğer bir konuda karar vermek zorunda değilsen o zaman karar verme.“ olan teorik yasa hangisidir? 3’Te 3 Tarih sorusu

Doğru Cevap: Falkland Yasası

Bu yasa, adını Britanyalı siyasetçi ve yazar Lord Falkland'dan (Lucius Cary) almaktadır. Genellikle "Zamanı gelmemiş kararların ertelenmesi" disiplini olarak bilinir.

Falkland Yasası'nın Özeti:

"Değişmek zorunda olmadığınız sürece, değişmemeniz gerekir." ilkesine dayanır. Eğer bir durum hakkında karar vermek için yeterli veri yoksa veya mevcut durumu sürdürmek bir risk oluşturmuyorsa, aceleyle alınan bir karar genellikle hatalı sonuçlar doğurur.

Neden Önemlidir?

  • Zihinsel Enerji Tasarrufu: İnsan beyninin karar verme kapasitesi sınırlıdır. Gereksiz kararlardan kaçınmak, enerjiyi gerçekten kritik olan meselelere saklamayı sağlar.

  • Belirsizliği Beklemek: Bazen bir konuyu zamana bırakmak, yeni bilgilerin ortaya çıkmasına ve daha sağlıklı bir analiz yapılmasına olanak tanır.

  • Stratejik Sabır: Liderlik ve yönetim süreçlerinde, "bir şeyler yapmış olmak için" hamle yapmanın önüne geçer.

