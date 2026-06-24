Threads çöktü mü? 24 Haziran 2026 Threads neden açılmıyor? Threads gönderiler neden yüklenmiyor? Threads neden yavaşladı?

24 Haziran 2026 tarihinde bazı Threads kullanıcıları uygulamaya giriş yapamama, gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenmemesi ve bağlantı problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, Threads hizmetlerinde olası geçici erişim sorunları yaşanabileceğine işaret ediyor.

Threads çöktü mü?

Threads tarafından 24 Haziran 2026 tarihinde yaşanan olası erişim sorunlarıyla ilgili resmi bir kesinti açıklaması yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar uygulamada paylaşımların görünmediğini, içeriklerin geç yüklendiğini ve bağlantı problemleri yaşadıklarını belirtiyor.

Yaşanan sorunların bölgesel teknik aksaklıklar, sunucu yoğunluğu veya geçici sistem problemlerinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Threads neden açılmıyor?

Threads uygulamasının açılmamasının birçok farklı nedeni olabilir. Platform sunucularındaki yoğunluk, internet bağlantısı sorunları, uygulama hataları veya teknik çalışmalar kullanıcıların erişimini etkileyebilir.

Bazı kullanıcılar özellikle uygulamanın yükleme ekranında kalması, ana akışın yenilenmemesi ve gönderilerin görüntülenmemesi gibi problemler bildirebiliyor.

Threads gönderiler neden yüklenmiyor?

Threads üzerinde gönderilerin açılmaması veya yeni paylaşımların görünmemesi; internet bağlantısı sorunları, uygulama kaynaklı problemler veya platform tarafındaki geçici aksaklıklardan kaynaklanabilir.

Uygulamayı kapatıp yeniden açmak, internet bağlantısını kontrol etmek veya güncellemeleri yüklemek bazı durumlarda sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Threads neden yavaşladı?

Threads performansındaki düşüş; yoğun kullanıcı trafiği, bölgesel internet sorunları veya platform altyapısında yaşanan teknik işlemler nedeniyle ortaya çıkabilir.

Aynı anda çok sayıda kullanıcının benzer şikâyet bildirmesi, problemin yalnızca kullanıcı cihazından kaynaklanmadığını gösterebilir.

Threads ne zaman düzelecek?

Threads tarafından resmi bir kesinti duyurusu yapılmadığı için sorunun kesin düzelme zamanı bilinmiyor. Eğer yaşanan problem sistem kaynaklı geçici bir arızaysa, teknik ekiplerin müdahalesiyle hizmetlerin normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi