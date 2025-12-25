GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Tiffany’de Kahvaltı adlı filmin başrolü olan ve beş farklı dil kullanan oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Güncelleme Tarihi:

Tiffany’de Kahvaltı adlı filmin başrolü olan ve beş farklı dil kullanan oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez sinema ve oyunculuk bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Klasik bir filmin başrol oyuncusu ve dil yeteneğiyle ilgili detay merak uyandırdı.

"Tiffany'de Kahvaltı” adlı filmin başrolü olan, dinlediğiniz konuşmalarda beş farklı dil kullanan oyuncu kimdir?

A: Marilyn Monroe
C: Brigitte Bardot
B: Ayşen Gruda
D: Audrey Hepburn

"Tiffany'de Kahvaltı” adlı filmin başrolü olan, dinlediğiniz konuşmalarda beş farklı dil kullanan oyuncu kimdir? sorusunun cevabı

Doğru cevap: 

