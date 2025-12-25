Tiffany’de Kahvaltı adlı filmin başrolü olan ve beş farklı dil kullanan oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez sinema ve oyunculuk bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Klasik bir filmin başrol oyuncusu ve dil yeteneğiyle ilgili detay merak uyandırdı.
"Tiffany'de Kahvaltı” adlı filmin başrolü olan, dinlediğiniz konuşmalarda beş farklı dil kullanan oyuncu kimdir?
A: Marilyn Monroe
C: Brigitte Bardot
B: Ayşen Gruda
D: Audrey Hepburn
Doğru cevap:
