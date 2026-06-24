TikTok çöktü mü? 24 Haziran 2026 TikTok neden açılmıyor? TikTok canlı yayında takılma var nasıl düzelir? TikTok uygulamaya neden giremiyorum?

24 Haziran 2026 tarihinde bazı TikTok kullanıcıları uygulamaya giriş yapamama, videoların yüklenmemesi, akış yenileme sorunları ve bağlantı problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, TikTok hizmetlerinde olası geçici erişim sorunları yaşanabileceğine işaret ediyor.

TikTok çöktü mü?

TikTok tarafından 24 Haziran 2026 tarihinde ülke genelinde yaşanan bir kesintiye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar uygulamaya erişimde sorun yaşadıklarını, videoların açılmadığını ve içeriklerin geç yüklendiğini belirtiyor.

Yaşanan problemlerin bölgesel bir teknik sorun, sunucu yoğunluğu veya geçici bağlantı kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

TikTok neden açılmıyor?

TikTok'un açılmamasının birçok farklı nedeni olabilir. Uygulama sunucularındaki yoğunluk, internet bağlantısı problemleri, uygulama güncellemeleri veya bölgesel teknik aksaklıklar kullanıcıların platforma erişimini etkileyebilir.

Bazı kullanıcılar özellikle ana sayfanın yenilenmemesi, videoların siyah ekranda kalması ve uygulamanın yavaş çalışması gibi sorunlar bildirebiliyor.

TikTok video yüklenmiyor mu?

TikTok'ta videoların yüklenmemesi veya izlenme sırasında donmalar yaşanması, internet bağlantısından ya da platform tarafındaki geçici sorunlardan kaynaklanabilir.

Mobil veri ve Wi-Fi bağlantısını değiştirmek, uygulamayı kapatıp yeniden açmak veya güncel sürümü kontrol etmek geçici problemlerde çözüm sağlayabilir.

TikTok neden yavaşladı?

Uygulama performansındaki düşüş; yoğun kullanıcı trafiği, bölgesel altyapı problemleri veya TikTok sistemlerinde yaşanan teknik çalışmalar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Özellikle aynı anda çok sayıda kullanıcının benzer sorun bildirmesi, problemin yalnızca kişisel bağlantı kaynaklı olmayabileceğini gösterir.

TikTok ne zaman düzelecek?

TikTok tarafından resmi bir arıza açıklaması yapılmadığı için yaşanan erişim probleminin kesin düzelme zamanı bilinmiyor. Eğer sorun platform kaynaklı geçici bir aksaklıksa teknik ekiplerin müdahalesiyle hizmetlerin normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi