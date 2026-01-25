GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,44
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Tim Burton’ın yönettiği 1989 yapımı filmi izlerken dinlediğiniz müzik çalıyorsa kısa süre sonra ekranda kimi göreceksinizdir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Tim Burton’ın yönettiği 1989 yapımı filmi izlerken dinlediğiniz müzik çalıyorsa kısa süre sonra ekranda kimi göreceksinizdir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Gotik sinemanın dahi yönetmeni Tim Burton'ın imzasını taşıyan ve sinema tarihinin en ikonik süper kahraman uyarlamalarından biri kabul edilen 1989 yapımı bu başyapıt, atmosferi ve unutulmaz müzikleriyle izleyiciyi kendine bağlamaktadır.

Tim Burton'ın yönettiği 1989 yapımı filmi izlerken dinlediğiniz müzik çalıyorsa kısa süre sonra ekranda kimi göreceksinizdir?

Danny Elfman'ın bestelediği görkemli tema müziği veya Prince'in film için hazırladığı özel şarkılar eşliğinde ilerleyen bu yapım, suçla dolu Gotham şehrinin karanlık atmosferini yansıtır. Maskeli bir kahramanın adaleti aradığı bu hikaye, döneminde büyük bir gişe rekoru kırmış ve karakterin sinema dünyasındaki modern imajını belirleyen temel taşlardan biri olmuştur.

Cevap: Tim Burton'ın 1989 yapımı bu efsane filminde göreceğiniz karakter Batman'dir. (Karakteri ünlü oyuncu Michael Keaton canlandırmıştır.)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER