Tim Burton’ın yönettiği 1989 yapımı filmi izlerken dinlediğiniz müzik çalıyorsa kısa süre sonra ekranda kimi göreceksinizdir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Gotik sinemanın dahi yönetmeni Tim Burton'ın imzasını taşıyan ve sinema tarihinin en ikonik süper kahraman uyarlamalarından biri kabul edilen 1989 yapımı bu başyapıt, atmosferi ve unutulmaz müzikleriyle izleyiciyi kendine bağlamaktadır.

Tim Burton'ın yönettiği 1989 yapımı filmi izlerken dinlediğiniz müzik çalıyorsa kısa süre sonra ekranda kimi göreceksinizdir?

Danny Elfman'ın bestelediği görkemli tema müziği veya Prince'in film için hazırladığı özel şarkılar eşliğinde ilerleyen bu yapım, suçla dolu Gotham şehrinin karanlık atmosferini yansıtır. Maskeli bir kahramanın adaleti aradığı bu hikaye, döneminde büyük bir gişe rekoru kırmış ve karakterin sinema dünyasındaki modern imajını belirleyen temel taşlardan biri olmuştur.

Cevap: Tim Burton'ın 1989 yapımı bu efsane filminde göreceğiniz karakter Batman'dir. (Karakteri ünlü oyuncu Michael Keaton canlandırmıştır.)

