Titanik filmindeki Rose karakterinin taktığı ikonik kolyenin adı nedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Sinema tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan "Titanik" filminde, hikâyenin merkezinde yer alan ve ihtişamı kadar taşıdığı anlamla da hafızalara kazınan o mavi pırlanta kolye, lüksün ve trajik bir aşkın sembolü haline gelmiştir. Rose DeWitt Bukater karakterinin boynunda gördüğümüz bu nadide parça, hem filmin açılışında hem de o meşhur final sahnesinde kilit bir rol oynamaktadır.

"Titanik" filmindeki Rose karakterinin taktığı o ikonik kolyenin adı nedir?

Filmde, Rose'un nişanlısı Cal Hockley tarafından ona hediye edilen bu kolye, büyüleyici mavi rengi ve kalp şeklindeki kesimiyle tanınır. Hikâyeye göre, bir zamanlar Fransa Kralı XVI. Louis'ye ait olan bu elmas, Fransız İhtilali'nden sonra kalp şeklinde yeniden kesilmiştir. Film boyunca "paha biçilemez bir hazine" olarak nitelendirilen bu kolye, okyanusun derinliklerindeki enkazda aranan ana nesnedir.

İlginç Bir Bilgi: Filmdeki kolye, gerçek bir elmas değil; zirkonyum ve beyaz altın kullanılarak tasarlanmış bir aksesuardır. Ancak bu kurgusal kolyenin ilham kaynağı, bugün Washington'daki Smithsonian Enstitüsü'nde sergilenen ve üzerinde lanetli olduğuna dair efsaneler bulunan gerçek "Hope Diamond" (Umut Elması) isimli kuşağa dayanmaktadır.

Cevap: Okyanusun Kalbi (Heart of the Ocean)

