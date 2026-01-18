GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,25
STERLİN
58,13
GRAM
6.524,46
ÇEYREK
10.730,06
YARIM ALTIN
21.341,85
CUMHURİYET ALTINI
42.549,18
YAŞAM Haberleri

Titanik filmindeki Rose karakterinin taktığı ikonik kolyenin adı nedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Titanik filmindeki Rose karakterinin taktığı ikonik kolyenin adı nedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Sinema tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan "Titanik" filminde, hikâyenin merkezinde yer alan ve ihtişamı kadar taşıdığı anlamla da hafızalara kazınan o mavi pırlanta kolye, lüksün ve trajik bir aşkın sembolü haline gelmiştir. Rose DeWitt Bukater karakterinin boynunda gördüğümüz bu nadide parça, hem filmin açılışında hem de o meşhur final sahnesinde kilit bir rol oynamaktadır.

"Titanik" filmindeki Rose karakterinin taktığı o ikonik kolyenin adı nedir?

Filmde, Rose'un nişanlısı Cal Hockley tarafından ona hediye edilen bu kolye, büyüleyici mavi rengi ve kalp şeklindeki kesimiyle tanınır. Hikâyeye göre, bir zamanlar Fransa Kralı XVI. Louis'ye ait olan bu elmas, Fransız İhtilali'nden sonra kalp şeklinde yeniden kesilmiştir. Film boyunca "paha biçilemez bir hazine" olarak nitelendirilen bu kolye, okyanusun derinliklerindeki enkazda aranan ana nesnedir.

İlginç Bir Bilgi: Filmdeki kolye, gerçek bir elmas değil; zirkonyum ve beyaz altın kullanılarak tasarlanmış bir aksesuardır. Ancak bu kurgusal kolyenin ilham kaynağı, bugün Washington'daki Smithsonian Enstitüsü'nde sergilenen ve üzerinde lanetli olduğuna dair efsaneler bulunan gerçek "Hope Diamond" (Umut Elması) isimli kuşağa dayanmaktadır.

Cevap: Okyanusun Kalbi (Heart of the Ocean)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER