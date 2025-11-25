GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
48,87
STERLİN
55,75
GRAM
5.849,18
ÇEYREK
9.611,40
YARIM ALTIN
19.156,56
CUMHURİYET ALTINI
38.133,66
YAŞAM Haberleri

Tokat’a Kar Yağacak mı? Tokat’a Kar Ne Zaman Yağacak? Tokat’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Tokat 5 Günlük Hava Durumu

Tokat’a Kar Yağacak mı? Tokat’a Kar Ne Zaman Yağacak? Tokat’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Tokat 5 Günlük Hava Durumu

Tokat'ta yağışlı ve soğuyan hava sonrası vatandaşların merak ettiği sorular "Tokat'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman gelir?”, "Bugün ya da yarın kar yağacak mı?” şeklinde öne çıkıyor. Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminleri, şehirde yağmur ve bulutlu havanın etkili olacağını ancak kar için uygun sıcaklığın oluşmadığını gösteriyor.

Tokat'a Kar Yağacak mı?

Tokat'ta yağış görülse de sıcaklıkların 15–16°C seviyelerine kadar yükselmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Yağışların yağmur ve bulut geçişleri şeklinde devam etmesi öngörülüyor.

Tokat'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde kar ihtimali oldukça düşük. Gündüz sıcaklıklarının yüksek seyretmesi kar oluşumunu engelliyor. Kar için daha olası dönem Aralık ayının ilerleyen günleri olarak değerlendiriliyor.

Tokat'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü şehirde sağanak yağış görülürken sıcaklıklar 6°C / 15°C olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava etkili olacak ve sıcaklıklar 4°C / 15°C seviyelerinde seyredecek. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Tokat'ta kar yağışı beklenmiyor.

Tokat 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 6°C / 15°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Parçalı Bulutlu – 4°C / 15°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 3°C / 15°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 2°C / 16°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Parçalı Bulutlu – 4°C / 15°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER