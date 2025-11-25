Tokat’a Kar Yağacak mı? Tokat’a Kar Ne Zaman Yağacak? Tokat’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Tokat 5 Günlük Hava Durumu

Tokat'ta yağışlı ve soğuyan hava sonrası vatandaşların merak ettiği sorular "Tokat'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman gelir?”, "Bugün ya da yarın kar yağacak mı?” şeklinde öne çıkıyor. Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminleri, şehirde yağmur ve bulutlu havanın etkili olacağını ancak kar için uygun sıcaklığın oluşmadığını gösteriyor.

Tokat'a Kar Yağacak mı?

Tokat'ta yağış görülse de sıcaklıkların 15–16°C seviyelerine kadar yükselmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Yağışların yağmur ve bulut geçişleri şeklinde devam etmesi öngörülüyor.

Tokat'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde kar ihtimali oldukça düşük. Gündüz sıcaklıklarının yüksek seyretmesi kar oluşumunu engelliyor. Kar için daha olası dönem Aralık ayının ilerleyen günleri olarak değerlendiriliyor.

Tokat'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü şehirde sağanak yağış görülürken sıcaklıklar 6°C / 15°C olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava etkili olacak ve sıcaklıklar 4°C / 15°C seviyelerinde seyredecek. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Tokat'ta kar yağışı beklenmiyor.

Tokat 5 Günlük Hava Durumu

25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 6°C / 15°C

26 Kasım Çarşamba – Parçalı Bulutlu – 4°C / 15°C

27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 3°C / 15°C

28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 2°C / 16°C

29 Kasım Cumartesi – Parçalı Bulutlu – 4°C / 15°C

