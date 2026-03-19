Tokat Ramazan Bayram namazı saat kaçta 2026 || Tokat Bayram Namazı Saat Kaçta? Tokat ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri 2026: Almus Artova Başçiftlik Erbaa Reşadiye Niksar Pazar Turhal Zile Yeşilyurt Sulusaray bayram namazı saati

- Güncelleme Tarihi:

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Tokat’ta bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram sabahı camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, “Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunu araştırıyor. İşte Tokat ve ilçelerinde bayram namazı vakitleri…

Tokat'ta Bayram Namazı Saat Kaçta?

Tokat'ta 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.08'de eda edilecek. Sabahın erken saatlerinde camiler dolup taşacak, bayram sevinci cemaatle birlikte yaşanacak.

Tokat İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri

Tokat'ın farklı ilçelerinde namaz vakitlerinde dakikalık farklılıklar olabilir. İşte Tokat'ın ilçelerindeki bayram namazı saatleri:

Tokat Merkez: 07.08

Almus: 07.07

Artova: 07.09

Başçiftlik: 07.06

Erbaa: 07.09

Niksar: 07.07

Pazar: 07.10

Reşadiye: 07.05

Sulusaray: 07.10

Turhal: 07.10

Yeşilyurt: 10

Zile: 07.11

Bayram namazını cemaatle kılmak isteyen vatandaşların belirtilen saatten önce camilerde hazır bulunmaları öneriliyor.

 

 

