Tokat Ramazan Bayram namazı saat kaçta 2026 || Tokat Bayram Namazı Saat Kaçta? Tokat ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri 2026: Almus Artova Başçiftlik Erbaa Reşadiye Niksar Pazar Turhal Zile Yeşilyurt Sulusaray bayram namazı saati

Tokat'ta Bayram Namazı Saat Kaçta?
Tokat'ta 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.08'de eda edilecek. Sabahın erken saatlerinde camiler dolup taşacak, bayram sevinci cemaatle birlikte yaşanacak.
Tokat İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Tokat'ın farklı ilçelerinde namaz vakitlerinde dakikalık farklılıklar olabilir. İşte Tokat'ın ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Tokat Merkez: 07.08
Almus: 07.07
Artova: 07.09
Başçiftlik: 07.06
Erbaa: 07.09
Niksar: 07.07
Pazar: 07.10
Reşadiye: 07.05
Sulusaray: 07.10
Turhal: 07.10
Yeşilyurt: 10
Zile: 07.11
Bayram namazını cemaatle kılmak isteyen vatandaşların belirtilen saatten önce camilerde hazır bulunmaları öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi