YAŞAM Haberleri

Toki 500 Bin Konut Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Toki 500 Bin Konut Başvuruları Ne Zaman Bitecek? 2026 TOKİ 500 Bin Konut Sonuç Tarihi Belli Oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci devam ederken, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 1+1 ve 2+1 konut tipleri için yapılan başvurularda geri sayım sürerken, kura çekimlerinin hangi tarihte yapılacağı da merak ediliyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte projeye dair tüm güncel bilgiler…

TOKİ'nin ulusal ölçekte başlattığı 500 bin konut projesine 10 Kasım itibarıyla başvurular alınmaya başladı. e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden devam eden başvuru süreci ilerlerken, gözler sonuç tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, 2026 TOKİ sosyal konut projesi sonuçları için resmi tarih açıklandı mı? İşte detaylar…

Toki 500 Bin Konut Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre:

  • e-Devlet başvuruları: 10 Kasım – 18 Aralık

  • Banka başvuruları: 19 Aralık'ta sona erecek

Böylece konut başvurularının tamamı Aralık ayı içinde kapanmış olacak.

Toki 500 Bin Sosyal Konut Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Proje kapsamında inşa ve ihale süreçleri Kasım 2025 itibarıyla başlayacak.
Hak sahibi belirleme kuraları ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Kura çekimleri tamamlandıkça, her il ve proje için sonuçların eş zamanlı olarak açıklanması bekleniyor. Yani sonuçlar tek bir tarihte değil, kura tarihi ilerledikçe partiler halinde ilan edilecek.

Toki Başvuru Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?

Kura listeleri yayımlandığında vatandaşlar sonuçlara iki resmi kanal üzerinden ulaşabilecek:

T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar, asil veya yedek hak sahipliği durumlarını kolaylıkla görüntüleyebilecek.

İlk Konut Teslimatları Mart 2027'de Başlayacak

Projeye ilişkin açıklanan takvime göre:

  • İlk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

  • Konutlar 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanacak.

  • Yapılar, yatay mimari ve bölgenin geleneksel dokusuna uygun olacak.

Ayrıca projede çeşitli vatandaş grupları için özel kontenjanlar sağlanıyor:

  • Şehit aileleri ile gaziler için: %5 kontenjan

  • 3 ve üzeri çocuklu aileler için: %10 kontenjan

  • Emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için: %20 kontenjan

Kimler Toki 500 Bin Konut Projesine Başvurabilir?

Projeye başvurmak isteyenlerde aranan temel şartlar:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak

  • En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Tapuda kendisinin, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması

Bu şartları sağlayan tüm vatandaşlar projeye başvurabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

