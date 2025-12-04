TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekilişi Ne Zaman Yapılacak 2025? TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ Başvuru Ücreti Geri İade Edilecek Mi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi takvimi ve başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahiplerinin belirleneceği süreç, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte son durum ve tüm detaylar…

TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ başvuruları 19 Aralık itibarıyla sona erecek. Başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından hak sahipliği belirleme sürecine geçilecek. Resmi takvime göre:

Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

Projelerin İhale Süreci: Kasım 2025 itibarıyla

Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla

Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri: Şubat 2026'dan itibaren imzalanacak

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekilişleri devam ederken sonuçların, her il ve proje için kura tamamlanır tamamlanmaz duyurulması bekleniyor. Yani sonuçlar tek bir günde değil, takvim boyunca aşamalı olarak yayımlanacak.

Adaylar sonuçları:

TOKİ'nin resmi internet sitesi

e-Devlet Kapısı

üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

TOKİ Konut Teslimi Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ tarafından açıklanan takvime göre ilk konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projelerin teslim süreci etap etap ilerleyecek.

TOKİ Başvuru Ücreti Geri İade Edilecek Mi?

Hak sahipliği kurasında adı çıkmayan vatandaşların ödedikleri 5.000 TL başvuru bedeli eksiksiz şekilde geri iade edilecek.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

Proje kapsamında belirlenen başlangıç taksit tutarları şöyle:

İstanbul: 7.313 TL'den başlayacak

Diğer iller: 6.750 TL'den başlayacak

Taksit tutarları, sözleşme tarihindeki katsayıya ve konut tipine göre değişiklik gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi