GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,48
EURO
49,46
STERLİN
56,75
GRAM
5.827,34
ÇEYREK
9.583,49
YARIM ALTIN
19.071,65
CUMHURİYET ALTINI
38.022,67
YAŞAM Haberleri

TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekilişi Ne Zaman Yapılacak 2025? TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ Başvuru Ücreti Geri İade Edilecek Mi?

TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekilişi Ne Zaman Yapılacak 2025? TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ Başvuru Ücreti Geri İade Edilecek Mi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi takvimi ve başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahiplerinin belirleneceği süreç, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte son durum ve tüm detaylar…

TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ başvuruları 19 Aralık itibarıyla sona erecek. Başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından hak sahipliği belirleme sürecine geçilecek. Resmi takvime göre:

  • Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

  • Projelerin İhale Süreci: Kasım 2025 itibarıyla

  • Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla

  • Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri: Şubat 2026'dan itibaren imzalanacak

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekilişleri devam ederken sonuçların, her il ve proje için kura tamamlanır tamamlanmaz duyurulması bekleniyor. Yani sonuçlar tek bir günde değil, takvim boyunca aşamalı olarak yayımlanacak.

Adaylar sonuçları:

  • TOKİ'nin resmi internet sitesi

  • e-Devlet Kapısı

üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

TOKİ Konut Teslimi Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ tarafından açıklanan takvime göre ilk konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projelerin teslim süreci etap etap ilerleyecek.

TOKİ Başvuru Ücreti Geri İade Edilecek Mi?

Hak sahipliği kurasında adı çıkmayan vatandaşların ödedikleri 5.000 TL başvuru bedeli eksiksiz şekilde geri iade edilecek.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

Proje kapsamında belirlenen başlangıç taksit tutarları şöyle:

  • İstanbul: 7.313 TL'den başlayacak

  • Diğer iller: 6.750 TL'den başlayacak

Taksit tutarları, sözleşme tarihindeki katsayıya ve konut tipine göre değişiklik gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER