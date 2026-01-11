TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026: TOKİ kura sonuçları belli oluyor (İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede şu ana kadar 19 ilde hak sahipleri belirlendi. Uygun ödeme koşulları ve düşük faiz avantajıyla ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılacak kura çekimlerine odaklanmış durumda. Peki, TOKİ 500 bin konut kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İl il TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden sorgulanabilir? İşte tüm detaylar...

TOKİ sosyal konut projelerine ilişkin kura takvimi, iller bazında netleşmeye devam ediyor. 500 bin konut projesine başvuru yapan milyonlarca kişi, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak kura çekimlerini yakından takip ediyor. TOKİ, şimdiye kadar 19 ilde kura işlemlerini tamamladı. Bugün ise Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri sürerken, yeni illere ait takvimin de açıklanması bekleniyor. İşte TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ 500 Bin Konut Kura Sonuçları Ne Zaman Duyurulacak?

TOKİ 500 bin konut projesinde başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık itibarıyla başladı ve 27 Şubat tarihine kadar sürecek. İlk kura çekimi Adıyaman'daki konutlar için yapılırken, bugün ise Artvin ve Tunceli'de kuralar gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları, her ilin çekim işlemi tamamlandıktan sonra TOKİ'nin ilgili il için oluşturduğu kura sonuç sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

İl İl TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama

Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

Kaynak: Haber Merkezi