TOKİ 5 Bin TL Para İadesi Ne Zaman Başlıyor, Kimlere Yatıyor, Nasıl Alınır? (21 Ocak 2026)

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri devam ederken, hak sahibi olamayan vatandaşların 5 bin TL’lik başvuru ücretleri iade edilmeye başlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde devam eden 500 bin sosyal konut kura çekimlerinde önemli bir aşamaya gelindi.



29 Aralık 2025'te başlayan kura süreciyle birlikte, birçok ilde çekilişler tamamlandı ve hak sahibi olamayan (adı çıkmayan) veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların 5.000 TL başvuru ücretleri iade edilmeye başlandı.



TOKİ'nin resmi açıklamalarına göre, iade süreci şu şekilde işliyor:

İlgili ilin kura çekim tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başlıyor. Başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL , herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamı geri ödeniyor. Para, başvurunun yapıldığı banka üzerinden iade ediliyor. Bankaya göre işlem farklılık gösterebiliyor. Banka şubeleri veya ATM'ler (kartsız işlem menüsüyle). Mobil/İnternet bankacılığı uygulamaları.

Kaynak: Haber Merkezi