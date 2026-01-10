GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
TOKİ Antalya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi! TOKİ 500 bin sosyal konut Antalya hak sahipleri kura çekimi CANLI YAYIN İZLE!

 

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya için beklenen kura günü geldi. TOKİ tarafından Antalya genelinde inşa edilecek 13 bin 213 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 10 Ocak tarihinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde saat 12.00'de noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Antalya merkez ve birçok ilçede ev sahibi olmayı hedefleyen binlerce vatandaş, TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesini yakından takip ediyor.

TOKİ ANTALYA KURASI BUGÜN ÇEKİLİYOR

Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan TOKİ 500 bin konut çalışması kapsamında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Antalya kura çekiminde; Döşemealtı, Konyaaltı, Manavgat, Elmalı, Korkuteli, Serik, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri için başvuru yapan adaylar arasından hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi noter gözetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılacak.

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya sosyal konut kura çekimi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak. 10 Kasım – 19 Aralık tarihleri arasında başvuruda bulunan adaylar, kura sonucuna göre asil ve yedek listelerde yer alabilecek.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi, resmi kanallar üzerinden erişime açılacak. Hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar aşağıdaki platformlardan sorgulama yapabilecek:

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil ya da yedek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

TOKİ ANTALYA KURASI CANLI İZLE

Antalya TOKİ kura çekimi, TOKİ'nin resmi yayın kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kura esnasında hak sahiplerinin isimleri tek tek okunacak ve sonuçlar eş zamanlı olarak kayıt altına alınacak.

TOKİ ANTALYA KURASI CANLI İZLEME LİNKİ!

ANTALYA'DA TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Antalya genelinde planlanan 13.213 sosyal konutun ilçe bazlı dağılımı şu şekilde belirlendi:

  • Merkez (Döşemealtı – Konyaaltı): 12.000 konut

  • Manavgat: 500 konut

  • Elmalı: 200 konut

  • Korkuteli: 196 konut

  • Serik: 150 konut

  • Akseki: 70 konut

  • İbradı: 50 konut

  • Gündoğmuş: 47 konut

TOKİ Antalya kura sonuçları açıklandığında, hak sahipleri listesi ve sorgulama ekranı güncel olarak haberimizde yer alacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

