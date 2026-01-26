GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,52
EURO
51,61
STERLİN
59,66
GRAM
7.340,26
ÇEYREK
12.042,60
YARIM ALTIN
23.958,94
CUMHURİYET ALTINI
47.767,35
YAŞAM Haberleri

TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? 5000 TL iade alma ekranı

- Güncelleme Tarihi:

TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? 5000 TL iade alma ekranı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı tüm Türkiye’de devam ediyor. Kura çekilişleri sonucunda asil veya yedek listede yer alamayan binlerce kişi, “TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?“ sorusuna yanıt aramaya başladı. Kuraların 32 ilde tamamlanmasının ardından, iade süreçleri de hız kazandı. TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? 5000 TL’lik başvuru bedeli nasıl geri alınır?

TOKİ başvuru ücreti iadesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 500 bin sosyal konut projesi için 5000 TL'lik başvuru ücretini yatıran vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, başvuru bedellerinin iade süreci kuranın çekildiği tarihe göre endeksleniyor. Eğer kurada adınız çıkmadıysa, paranız hemen aynı gün içinde yatırılmıyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YATAR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.

Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri, emlak konut web sitesi ve ATM'ler aracılığıyla geri alınabiliyor.

EMLAK KONUT ÜCRET İADESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.

e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;

1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.

2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.

3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER