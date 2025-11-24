TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? 2025 TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi ve başvuru tarihleri

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut başvuruları sürmeye devam ediyor. 10-15 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son hanesine göre alınan başvurular tamamlanmış ve o tarihten itibaren başvurular tüm vatandaşların hizmetine açılmıştı. Henüz başvuru yapamayan vatandaşlar ise başvuruların sona ereceği tarihi merak ediyor.

2025 TOKİ başvuru tarihleri, uygun fiyatlı ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatını kaçırmak isteyemeyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. E-Devlet üzerinden 10 Kasım'da erişime açılan TOKİ 500 bin konut başvuruları sürmeye devam ederken, henüz başvurmamış adaylar ise son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, 2025 TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? İşte son başvuru ve kura çekimi tarihi. TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu. 10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı. TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu. Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kaynak: Haber Merkezi

