GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
YAŞAM Haberleri

TOKİ Bingöl kura sonuçları 2026 CANLI İZLE! TOKİ Bingöl kura sonuçları tam isim listesi!

TOKİ Bingöl kura sonuçları 2026 CANLI İZLE! TOKİ Bingöl kura sonuçları tam isim listesi!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'de yapılacak 2 bin 59 konut için kura çekimi şu anda canlı yayında gerçekleştiriliyor. TOKİ Bingöl kura sonuçları 2026, çekiliş tamamlandıktan sonra açıklanacak. Başvuru yapan binlerce vatandaş, TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesini anbean takip ediyor.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİMİ ŞU AN YAPILIYOR

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bingöl genelinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde belirleniyor. Kura işlemi devam ederken sonuçlar henüz ilan edilmedi.

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Bingöl kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi kanallar üzerinden yayımlanacak. Şu an itibarıyla TOKİ Bingöl kura sonuçları açıklanmadı.

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları açıklandığında vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını şu adreslerden sorgulayabilecek:

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecek.

BİNGÖL'DE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'de toplam 2.059 sosyal konut inşa edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER