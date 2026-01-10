TOKİ Bingöl kura sonuçları 2026 CANLI İZLE! TOKİ Bingöl kura sonuçları tam isim listesi!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'de yapılacak 2 bin 59 konut için kura çekimi şu anda canlı yayında gerçekleştiriliyor. TOKİ Bingöl kura sonuçları 2026, çekiliş tamamlandıktan sonra açıklanacak. Başvuru yapan binlerce vatandaş, TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesini anbean takip ediyor.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİMİ ŞU AN YAPILIYOR

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bingöl genelinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde belirleniyor. Kura işlemi devam ederken sonuçlar henüz ilan edilmedi.

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Bingöl kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi kanallar üzerinden yayımlanacak. Şu an itibarıyla TOKİ Bingöl kura sonuçları açıklanmadı.

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları açıklandığında vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını şu adreslerden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecek.

BİNGÖL'DE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'de toplam 2.059 sosyal konut inşa edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi