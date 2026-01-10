GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

TOKİ Bingöl kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesi! TOKİ 500 bin sosyal konut Bingöl hak sahipleri kura çekimi CANLI YAYIN İZLE!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'de inşa edilecek 2 bin 59 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura süreci devam ederken, TOKİ Bingöl kura sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, Bingöl TOKİ kura sonuçları isim listesinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bingöl genelinde yapılacak sosyal konutlar için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenecek. Kura işlemi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bingöl kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçların aynı gün içerisinde ya da kısa süre içinde resmi kanallar üzerinden yayımlanması bekleniyor. Şu an itibarıyla TOKİ Bingöl kura sonuçları açıklanmadı.

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları açıklandığında adaylar, hak sahipliği durumlarını aşağıdaki platformlar üzerinden sorgulayabilecek:

T.C. kimlik numarası ile giriş yapan vatandaşlar, asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilecek.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BİNGÖL'DE KAÇ KONUTU KAPSIYOR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl genelinde toplam 2.059 konut inşa edilmesi planlanıyor. Proje, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

